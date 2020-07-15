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Уголовное дело по факту организации и участия в нарушении общественного порядка возбуждено в Минске

15.07.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уголовное дело по факту организации и участия в нарушении общественного порядка возбуждено в Минске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации и активного участия в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок на территории Минска, сообщили в СК.

Отмечается, что действия, грубо нарушившие общественный порядок, были сопряжены с явным неповиновением милиции.

Отмечается также, что те, кто причастен к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям дадут правовую оценку.

Тем временем в пресс-службе МВД сообщили, что нарушения общественного порядка 14 июля зафиксированы в нескольких населенных пунктах Беларуси: задержаны более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске.

По данным милиции, часть задержанных после составления административных протоколов и проведения профилактических бесед отпущена, отдельные лица водворены в ИВС. В Витебске обошлось без задержаний.

Фото: Следственный комитет

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации и активного участия в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок на...
 
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