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Хомутовский прокомментировал поступок Прокопьева, который вызвал на Лукашенко на ринг

15.07.2020 12:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший голкипер национальной сборной, а ныне тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский прокомментировал вызов ресторатором Вадимом Прокопьевым президента Беларуси Александра Лукашенко на боксерский поединок.


Фото: ФК "Динамо-Брест"

Напомним, причиной вызова стало оскорбление, которое прозвучало в раздевалке после хоккейного матча.

«Вадима знаю более 10 лет. И не только как креативного ресторатора, но и как хорошего спарринг партнера по боксерскому залу. Здесь нет политики. Это называется чувство собственного достоинства», – написал Хомутовский, который также увлекается боксом.

 
Теги: Брест
 
 
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Бывший голкипер национальной сборной, а ныне тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский прокомментировал вызов ресторатором Вадимом Прокопьевым...
 
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