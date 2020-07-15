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Хомутовский прокомментировал поступок Прокопьева, который вызвал на Лукашенко на ринг
Источник материала: Tut.by
Бывший голкипер национальной сборной, а ныне тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский прокомментировал
Напомним, причиной вызова стало оскорбление, которое прозвучало в раздевалке после хоккейного матча.
«Вадима знаю более 10 лет. И не только как креативного ресторатора, но и как хорошего спарринг партнера по боксерскому залу. Здесь нет политики. Это называется чувство собственного достоинства», –
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Бывший голкипер национальной сборной, а ныне тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский прокомментировал вызов ресторатором Вадимом Прокопьевым...
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