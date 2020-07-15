Хомутовский прокомментировал поступок Прокопьева, который вызвал на Лукашенко на ринг

Источник материала: Tut.by

Бывший голкипер национальной сборной, а ныне тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский прокомментировал вызов ресторатором Вадимом Прокопьевым президента Беларуси Александра Лукашенко на боксерский поединок.



Фото: ФК "Динамо-Брест"

Напомним, причиной вызова стало оскорбление, которое прозвучало в раздевалке после хоккейного матча.

«Вадима знаю более 10 лет. И не только как креативного ресторатора, но и как хорошего спарринг партнера по боксерскому залу. Здесь нет политики. Это называется чувство собственного достоинства», – написал Хомутовский, который также увлекается боксом .