|
Полярное сияние и комету одновременно наблюдали в США и Канаде (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Канаде и США одновременно наблюдали два удивительных явления – полярное сияние и комету.
До 20 июля комета будет видна всю ночь, а затем – вечером и в первую половину ночи. Её придется искать возле Капеллы (самой яркой звезды в Возничем) и ковша Большой Медведицы. Увидеть комету можно только вооруженным глазом. А вот если нет телескопа или подзорной трубы, то полюбоваться можно было вдоволь северным сиянием. На этот раз необычайно ярким и продолжительным.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Канаде и США одновременно наблюдали два удивительных явления – полярное сияние и комету. До 20 июля комета будет видна всю ночь, а затем – вечером и в первую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)