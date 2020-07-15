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Полярное сияние и комету одновременно наблюдали в США и Канаде (ВИДЕО)

15.07.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Канаде и США одновременно наблюдали два удивительных явления – полярное сияние и комету. 

До 20 июля комета будет видна всю ночь, а затем – вечером и в первую половину ночи. Её придется искать возле Капеллы (самой яркой звезды в Возничем) и ковша Большой Медведицы. Увидеть комету можно только вооруженным глазом. А вот если нет телескопа или подзорной трубы, то полюбоваться можно было вдоволь северным сиянием. На этот раз необычайно ярким и продолжительным.

Фото: melnyk_photos, Twitter 

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В Канаде и США одновременно наблюдали два удивительных явления – полярное сияние и комету.  До 20 июля комета будет видна всю ночь, а затем – вечером и в первую...
 
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