Полярное сияние и комету одновременно наблюдали в США и Канаде (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Канаде и США одновременно наблюдали два удивительных явления – полярное сияние и комету.

До 20 июля комета будет видна всю ночь, а затем – вечером и в первую половину ночи. Её придется искать возле Капеллы (самой яркой звезды в Возничем) и ковша Большой Медведицы. Увидеть комету можно только вооруженным глазом. А вот если нет телескопа или подзорной трубы, то полюбоваться можно было вдоволь северным сиянием. На этот раз необычайно ярким и продолжительным.

Фото: melnyk_photos, Twitter

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