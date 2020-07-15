Лукашенко: Денег нет, а то бы мы...









А пока он провел встречу с так называемым "активом" Витебской области, на которой заявил, что стране не хватает ресурсов, чтобы совершить все задуманное, то есть за 26 лет у власти не насобирал - все больше дворцы себе строил..





vitebsk.cc со ссылкой на его пресс-службу — Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов, и нам приходится выкручиваться как только можно, — цитирует Лукашенкосо ссылкой на его пресс-службу





При этом, считает, что Витебская область должна ориентироваться на развитие туризма. При этом туризм должен, по мнению Лукашенко, развиваться за счет привлекательности природных ресурсов региона.





— Природа уникальная. И это надо использовать, — сказал он на встрече в облисполкоме.









Напомним, на Браславщине у Лукашенко одна из его многочисленных резиденций, и ради этой резиденции там как раз-таки уничтожали уникальную природу.



