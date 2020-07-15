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Лукашенко: Денег нет, а то бы мы...

15.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

15 июля Лукашенко отправился в Витебск, где, видимо, проведет два дня -  откроет Полоцкий путепровод и фестиваль «Славянский базар».



А пока он провел встречу с так называемым "активом" Витебской области, на которой заявил, что стране не хватает ресурсов, чтобы совершить все задуманное, то есть за 26 лет у власти не насобирал - все больше дворцы себе строил..

— Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов, и нам приходится выкручиваться как только можно, — цитирует Лукашенко vitebsk.cc со ссылкой на его пресс-службу

При этом, считает, что Витебская область должна ориентироваться на развитие туризма. При этом туризм должен, по мнению Лукашенко, развиваться за счет привлекательности природных ресурсов региона.

— Природа уникальная. И это надо использовать, — сказал он на встрече в облисполкоме.


Напомним, на Браславщине у Лукашенко одна из его многочисленных резиденций, и ради этой резиденции там как раз-таки уничтожали уникальную природу. 
 
Теги: Витебск
 
 
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15 июля Лукашенко отправился в Витебск, где, видимо, проведет два дня -  откроет Полоцкий путепровод и фестиваль «Славянский базар».
 
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