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Почему сотрудникам госорганизаций нельзя посещать TUT.BY - отвечает Управление делами президента

15.07.2020 18:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале июля в редакцию TUT.BY поступило несколько сообщений от сотрудников госорганизаций, в том числе относящихся к Управлению делами президента, о том, что им запрещено заходить с рабочего компьютера на TUT.BY и Onliner. 42.TUT.BY направил письмо в Управление, чтобы узнать причину. Вот что нам ответили.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Напомним, что впервые о проблемах с доступом к TUT.BY и Onliner нам сообщили 26 июня несколько сотрудников госорганов. Затем в начале июля мы узнали, что в национальном парке «Беловежская Пуща» вышел приказ, предписывающий сотрудникам «не использовать в своей хозяйственной деятельности» сайты TUT.BY и Onliner.by. Позже 42.TUT.BY получил ответ, что это сделано «для предотвращения нарушения трудовой дисциплины, а также в целях профилактики коррупционных правонарушений», так как одним из наиболее частых нарушений условия трудового договора является «использование сотрудниками сети Интернет в личных целях».

В конце текста мы оставили форму для обратной связи с вопросом «Ограничивается ли на вашей работе доступ к популярным сайтам?». Нам пришло несколько писем, где утверждается, что на рабочем месте в тех или иных организациях действительно установлен запрет на новостные сайты.

Некоторые из таких организаций относятся к Управлению делами президента, поэтому 6 июля мы адресовали этому государственному органу по электронной почте следующие вопросы: почему с начала июля в организациях УДП РБ был запрещен доступ с рабочего компьютера на новостные порталы, в частности TUT.BY? Был ли направлен организациям, относящимся к Управлению, общий приказ, где говорилось, что нужно ограничить доступ к новостным порталам, в частности к TUT.BY, на уровне организации? Был ли ограничен доступ к сайтам государственных изданий и информационных агентств либо под запрет попали лишь TUT.BY и Onliner?

Сегодня, 15 июля, нам пришел ответ за подписью заместителя Управляющего делами Президента РБ Геннадия Богдана. Вот что там говорится (орфография и пунктуация сохранены).

—  В 2011 году Управляющим делами Президента Республики Беларусь издан приказ от 21.10.2011 № 290 «О некоторых мерах по упорядочиванию использования сети Интернет в системе Управления делами Президента Республики Беларусь» (далее — приказ № 290).

В соответствии с приказом № 290 использование ресурсов сети Интернет в системе Управления делами Президента Республики Беларусь допускается только в служебных целях с учетом необходимости рационального использования рабочего времени и экономного расходования финансовых средств. Не допускается посещение социальных сетей, развлекательных (игровых, музыкальных и т.п.) сайтов, а также сайтов, содержащих информацию, не связанную с исполнением служебных обязанностей.

Приказом № 290 руководителям организаций, подчиненных Управлению делами Президента Республики Беларусь, поручено принять исчерпывающие меры по исключению нецелевого использования ресурсов сети Интернет пользователями в возглавляемых ими организациях.

Положения приказа № 290 направлены на обеспечение выполнения норм трудового законодательства, согласно которым работники обязаны полностью использовать рабочее время для выполнения своих должностных обязанностей, а руководители организаций — обеспечить соблюдение производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины.

Напомним, что, согласно ст. 132 Трудового кодекса Республики Беларусь, работники обязаны полностью использовать установленную законодательством продолжительность рабочего времени для выполнения своих обязанностей, а наниматель должен создавать условия для полного и производительного его использования.

Исходя из указанных требований законодательства работник может использовать служебный интернет только с согласия нанимателя и лишь в связи с исполнением служебных обязанностей (как правило, это прописано в соответствующем локальном акте). Таким образом, работник, использующий служебный интернет в течение рабочего времени в личных целях без согласия нанимателя в нарушение установленного порядка, допускает дисциплинарный проступок, за что предусмотрена дисциплинарная ответственность.

А вот в свободное время от работы, то есть в обед и/или дополнительный перерыв, и при использовании своих технических средств (собственного гаджета и мобильного интернета) работник вполне может читать новостные сайты, в том числе TUT.BY, и «серфить» в интернете.

 
 
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Напомним, что впервые о проблемах с доступом к TUT.BY и Onliner нам сообщили 26 июня несколько сотрудников госорганов.
 
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