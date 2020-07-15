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Почему сотрудникам госорганизаций нельзя посещать TUT.BY - отвечает Управление делами президента
Источник материала: Tut.by
В начале июля в редакцию TUT.BY поступило несколько сообщений от сотрудников госорганизаций, в том числе относящихся к Управлению делами президента, о том, что им запрещено заходить с рабочего компьютера на TUT.BY и Onliner. 42.TUT.BY направил письмо в Управление, чтобы узнать причину. Вот что нам ответили.
Напомним, что впервые о проблемах с доступом к TUT.BY и Onliner нам
В конце текста мы оставили форму для обратной связи с вопросом «Ограничивается ли на вашей работе доступ к популярным сайтам?». Нам
Некоторые из таких организаций относятся к Управлению делами президента, поэтому 6 июля мы адресовали этому государственному органу по электронной почте следующие вопросы: почему с начала июля в организациях УДП РБ был запрещен доступ с рабочего компьютера на новостные порталы, в частности TUT.BY? Был ли направлен организациям, относящимся к Управлению, общий приказ, где говорилось, что нужно ограничить доступ к новостным порталам, в частности к TUT.BY, на уровне организации? Был ли ограничен доступ к сайтам государственных изданий и информационных агентств либо под запрет попали лишь TUT.BY и Onliner?
Сегодня, 15 июля, нам пришел ответ за подписью заместителя Управляющего делами Президента РБ Геннадия Богдана. Вот что там говорится (орфография и пунктуация сохранены).
— В 2011 году Управляющим делами Президента Республики Беларусь издан приказ от 21.10.2011 № 290 «О некоторых мерах по упорядочиванию использования сети Интернет в системе Управления делами Президента Республики Беларусь» (далее — приказ № 290).
В соответствии с приказом № 290 использование ресурсов сети Интернет в системе Управления делами Президента Республики Беларусь допускается только в служебных целях с учетом необходимости рационального использования рабочего времени и экономного расходования финансовых средств. Не допускается посещение социальных сетей, развлекательных (игровых, музыкальных и т.п.) сайтов, а также сайтов, содержащих информацию, не связанную с исполнением служебных обязанностей.
Приказом № 290 руководителям организаций, подчиненных Управлению делами Президента Республики Беларусь, поручено принять исчерпывающие меры по исключению нецелевого использования ресурсов сети Интернет пользователями в возглавляемых ими организациях.
Положения приказа № 290 направлены на обеспечение выполнения норм трудового законодательства, согласно которым работники обязаны полностью использовать рабочее время для выполнения своих должностных обязанностей, а руководители организаций — обеспечить соблюдение производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины.
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Напомним, что впервые о проблемах с доступом к TUT.BY и Onliner нам сообщили 26 июня несколько сотрудников госорганов.
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