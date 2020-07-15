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Производство сельхозпродукции в Беларуси в первом полугодии выросло на 3,7 процента

15.07.2020 18:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в I полугодии составило 7 млрд рублей, сообщает Белстат.

В хозяйствах всех категорий выращено скота и птицы (в живом весе) 931,2 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем в первом полугодии 2019 года., молока произведено 3858,4 тыс. тонн (на 5,4% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 896,4 тыс. тонн и по сравнению с первым полугодием 2019 года увеличилось на 5,4%, молока произведено 3741,5 тыс. тонн (на 6% больше).

На 1 июля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов, или 99,3% к уровню 1 июля 2019 года, в том числе коров – 1,4 млн голов (на 0,2% больше). Численность свиней составила 2,6 млн голов, что на 3,1% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 2,4 млн тонн кормовых единиц, или 101,1% к 1 июля 2019 года. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота их заготовлено 7,7 центнера кормовых единиц (на 1 июля 2019 г. – 7,6 центнера).

 
 
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Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах...
 
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