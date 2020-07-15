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12 лет лишения свободы в колонии общего режима - итог пьяного конфликта в деревне Городок

15.07.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура Могилевской области сообщает, что вступил в силу приговор в отношении 62-летнего мужчины. Его обвиняли в том, что он до смерти избил женщину, с которой вместе выпивал. Экспертиза насчитала 9 ударов по телу и 6 по голове.  Этот пьяный конфликт произошел в ноябре прошлого года в деревне Городок. Хозяйка квартиры после застолья получила закрытую черепно-мозговую травму с осложнениями. Она скончалась в больнице спустя 10 дней. За время расследования удалось установить, что обвиняемый бил женщину, пока она не упала и больше не поднялась. Мужчина оставил ее на полу, ушел в другую комнату спать. А проснувшись, не оказал никакой помощи, а потом и вовсе ушел. За время судебного процесса и апелляции коллегия по уголовным делам переквалифицировала это дело на "Убийство". И в качестве наказания назначила более строгое по сроку - 12 лет тюрьмы.

 
 
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12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура Могилевской области сообщает, что вступил в силу приговор в отношении 62-летнего мужчины. Его обвиняли в...
 
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