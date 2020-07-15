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Мининформ вынес требования владельцам двух интернет-ресурсов за недостоверную информацию

15.07.2020 20:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство информации 14 июля вынесло владельцам интернет-ресурсов nashaniva.by и the-village.me требования за распространения недостоверной информации.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Министерство требует устранить нарушения подпункта 2.3 пункта 2 статьи 30¹ Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» (за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам).

«Ресурсы распространили информацию о том, что государственный орган ненадлежащим образом рассмотрел жалобу гражданина и направил ответ, якобы не соответствующий сути обращения.

Однако в ходе рассмотрения вопроса выяснилось, что ответ был дан четко по существу обращения, которое не содержало никаких жалоб. Более того, у заявителя отсутствуют какие-либо претензии относительно содержания данного ответа», — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что «указанные интернет-ресурсы, не проверив достоверность информации, распространили ее, нанеся тем самым вред государственным интересам, выразившийся в подрыве доверия граждан к деятельности органов власти, связанной с надлежащим рассмотрением обращений граждан».

 
 
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Министерство информации 14 июля вынесло владельцам интернет-ресурсов nashaniva.by и the-village.me требования за распространения недостоверной информации.
 
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