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В Беларуси представили новинки «зеленых» авто
16.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День электротранспорта сегодня проходит в Беларуси. Отечественные и зарубежные разработчики «зеленых» авто представили самые последние новинки на выставке. Это электробусы, легковые машины и беспилотники. Многие из них уже появились на улицах Минска, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Первый в Беларуси день электротранспорта провели в индустриальном парке «Великий камень». Это место называют центром притяжения производителей и разработчиков экологичных машин. Более того, сам парк планируют превратить в настоящий зеленый город.
Электрическую легковушку изготовили в Китае. В Беларуси она первая получила «зеленые» номера. Такие теперь будут выдавать при регистрации электрокаров. Перед тем, как приступить к сборке этих авто на белорусском заводе, изучают спрос.
Интерес к экотранспорту растет. В Беларуси для владельцев электромашин действуют льготы. Им не нужно оплачивать дорожный сбор и парковки, а также НДС при покупке.
Президент Беларуси эту сферу курирует лично. Переход на электротранспорт он назвал ключевой задачей на ближайшие пять лет.
«Я – ярый сторонник электромобилей. Это будущее. Хорошо, что в мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал. Образцы есть. Я недавно был на полигоне, видел их. Это не только легковой транспорт, но и как грузовички. Мы научились их делать. Нам надо сейчас их сделать красивыми и доступными по цене», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
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Первый в республике день электротранспорта провели в индустриальном парке «Великий камень».
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