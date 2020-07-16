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В Беларуси представили новинки «зеленых» авто

16.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День электротранспорта сегодня проходит в Беларуси. Отечественные и зарубежные разработчики «зеленых» авто представили самые последние новинки на выставке. Это электробусы, легковые машины и беспилотники. Многие из них уже появились на улицах Минска, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Первый в Беларуси день электротранспорта провели в индустриальном парке «Великий камень». Это место называют центром притяжения производителей и разработчиков экологичных машин. Более того, сам парк планируют превратить в настоящий зеленый город.

Скоро беспилотный автобус будет перевозить по территории комплекса сотрудников местных предприятий. Этот образец разработала белорусско-китайская компания. После зарядки минибас проедет 160 километров. Вместо шофера – искусственный интеллект. Такой транспорт подойдет для закрытых площадок. Например, крупных заводов.

«Уже необходимость такая назревает. Мы уже сдали первый жилой комплекс на 156 квартир. Он заселен. И для того, чтобы людям перемещаться к месту работы, такой транспорт нужен», – рассказал глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка Александр Ярошенко.

Электрическую легковушку изготовили в Китае. В Беларуси она первая получила «зеленые» номера. Такие теперь будут выдавать при регистрации электрокаров. Перед тем, как приступить к сборке этих авто на белорусском заводе, изучают спрос.

«Данный автомобиль можно начать производить при условии, если в год будет находиться покупателей около пяти тысяч человек», – отметил заместитель директора по продажам автоцентра Дмитрий Бурж.

Интерес к экотранспорту растет. В Беларуси для владельцев электромашин действуют льготы. Им не нужно оплачивать дорожный сбор и парковки, а также НДС при покупке.

«Это создало основу для успешного использования электротранспорта на внутреннем рынке, производства электробусов, электромобилей для последующей продажи и на экспорт. А это новые рабочие места, это и создание комфортных условий для жизни», – сказал министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич.

Президент Беларуси эту сферу курирует лично. Переход на электротранспорт он назвал ключевой задачей на ближайшие пять лет.

«Я – ярый сторонник электромобилей. Это будущее. Хорошо, что в мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал. Образцы есть. Я недавно был на полигоне, видел их. Это не только легковой транспорт, но и как грузовички. Мы научились их делать. Нам надо сейчас их сделать красивыми и доступными по цене», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Доступным в ближайшее время станет и топливо, то есть электроэнергия. Тарифы на нее будут существенно ниже после запуска Белорусской АЭС. И это еще один стимул для развития отрасли.



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Теги: Минск
 
 
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Первый в республике день электротранспорта провели в индустриальном парке «Великий камень».
 
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