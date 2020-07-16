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Под Гомелем столкнулись грузовик и легковушка - есть пострадавшие

16.07.2020 17:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезное ДТП под Гомелем — на Речицкой трассе столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие, сообщает паблик «ЧП Гомель».


Авария произошла примерно в 15.30 недалеко от поворота на Рандовское кладбище.

В салоне легкового авто оказались зажаты водитель и пассажир. Спасатели деблокировали их и передали медикам.

 
Теги: Гомель
 
 
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Авария произошла примерно в 15.30. недалеко от поворота на Рандовское кладбище.
 
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