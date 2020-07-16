|
Под Гомелем столкнулись грузовик и легковушка - есть пострадавшие
Источник материала: Tut.by
Серьезное ДТП под Гомелем — на Речицкой трассе столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие,
Авария произошла примерно в 15.30 недалеко от поворота на Рандовское кладбище.
В салоне легкового авто оказались зажаты водитель и пассажир. Спасатели деблокировали их и передали медикам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла примерно в 15.30. недалеко от поворота на Рандовское кладбище.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)