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Как избежать высыпаний на лице летом: 5 действенных советов ухода за кожей от косметолога

17.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как избежать высыпаний на лице летом: 5 действенных советов ухода за кожей от косметолога

О том, как избежать кожных высыпаний на лице в жару, рассказала «Ленте.ру» специалист Института Пластической Хирургии на Цветном бульваре Белла Айрапетова.

По словам специалиста, во-первых, следует чаще умываться. Косметолог отметила, что если не соблюдать гигиену, то прыщи могут появляться у любого человека вне зависимости от пола и возраста.

Вторым шагом ухода за кожей после умывания должен быть тоник.

Третий совет, который дала специалист, – это использование кремов с SPF-защитой от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Из-за них на коже могут появляться не только прыщи, но и пигментные пятна.

Для дополнительного очищения кожи можно один-два раза в неделю использовать гоммажи, которые в отличие от скрабов не травмируют кожу лица.

Последний совет, который дала Айрапетова, – это отказ от плотных тональных средств. Тональники забивают поры и являются причиной черных точек и прыщей. 

Фото: pixabay


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О том, как избежать кожных высыпаний на лице в жару, рассказала «Ленте.ру» специалист Института Пластической Хирургии на Цветном бульваре Белла Айрапетова. По...
 
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