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Как избежать высыпаний на лице летом: 5 действенных советов ухода за кожей от косметолога
Источник материала: ОНТ
О том, как избежать кожных высыпаний на лице в жару, рассказала
По словам специалиста, во-первых, следует чаще умываться. Косметолог отметила, что если не соблюдать гигиену, то прыщи могут появляться у любого человека вне зависимости от пола и возраста.
Вторым шагом ухода за кожей после умывания должен быть тоник.
Третий совет, который дала специалист, – это использование кремов с SPF-защитой от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Из-за них на коже могут появляться не только прыщи, но и пигментные пятна.
Для дополнительного очищения кожи можно один-два раза в неделю использовать гоммажи, которые в отличие от скрабов не травмируют кожу лица.
Последний совет, который дала Айрапетова, – это отказ от плотных тональных средств. Тональники забивают поры и являются причиной черных точек и прыщей.
Фото: pixabay
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О том, как избежать кожных высыпаний на лице в жару, рассказала «Ленте.ру» специалист Института Пластической Хирургии на Цветном бульваре Белла Айрапетова. По...
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