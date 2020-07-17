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Турция вписалась за Азербайджан и пообещала Армении возмездие за атаки

17.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Армения ответит за каждую провокацию и атаку на Азербайджан. О возмездии заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар на встрече с азербайджанской делегацией, передает агентство Anadolu.

Акар напомнил, что после «провокации ВС Армении» на границе с Азербайджаном турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава турецкого военного ведомства пообещал, что на фоне последних событий будут приняты все необходимые меры.
 «Мы решительно осуждаем подлую атаку на Товузский район Азербайджана. Боль Азербайджана – наша боль. Гибель азербайджанских военных не останется без ответа», — пригрозил Акар.

Фото: Globallookpress.com


Турция неоднократно высказывалась о поддержке Азербайджана на фоне обострившегося конфликта с Арменией. В частности, турецкая армия заявляла о готовности поддерживать азербайджанскую сторону в боях с Арменией, пишет lenta.ru

Конфликт между Баку и Ереваном обострился 13 июля: Минобороны Азербайджана сообщило, что на границе с Арменией началась перестрелка после того, как армянская армия обстреляла азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Минобороны Армении утверждало, что азербайджанцы пытались захватить опорный пункт на границе при поддержке артиллерии, но были отброшены.

Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, в 1991 году провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой. Спустя три года стороны при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновляются.
 
 
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Армения ответит за каждую провокацию и атаку на Азербайджан. О возмездии заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар на встрече с азербайджанской делегацией,...
 
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