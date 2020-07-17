«Славянский базар» в Витебске – второй день: перформансы, выставки, проекты Союзного государства

Источник материала: ОНТ

На «Славянском базаре» сегодня День союзного государства и продолжение концертного марафона. У гостей и жителей Витебска наступили бессонные ночи. Едва завершился концерт открытия, как утром город снова живёт фестивальной жизнью. Открыл форум, по традиции, Президент.

Еще в 95-м году Александр Лукашенко взял фестиваль под личный патронат. Ведь, как отмечает глава государства, это больше, чем просто культурное событие. Брэнд Беларуси, праздник славянской души, общей истории и единства народов.

Яркое шоу продолжалось больше четырёх часов и завершилось к часу ночи. Народные, заслуженные, популярные. В программе - музыка, которую узнавали по первым нотам. Зрители в унисон подпевали известным исполнителям.

Главной звездой вечера стал Филипп Киркоров. Певец удостоен специальной премии Президента «Через искусство - к миру и взаимопониманию». На трибунах не было свободных мест, а на сцене – россыпь звёзд. В завершение яркого шоу небо над Витебском раскрасилось разноцветными огнями.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram