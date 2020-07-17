ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Шрайбман: Когда цель - сменить власть, объединение происходит очень быстро

17.07.2020 17:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Объединение штабов альтернативных претендентов на президентский постпоказало, что когда у вас есть чёткая цель сменить власть, то объединение происходит очень быстро. Когда такой цели нет, тогда и получаются бесконечные праймериз, считает политический аналитик Артём Шрайбман.

Шрайбман: Когда цель - сменить власть, объединение происходит очень быстро
С редактором Еврорадио Змитром Лукашуком он обсуждает последние протесты, жёсткую реакцию властей и возможное введение санкций ЕС.


...а послезавтра займут всю площадь

Многое зависит от позиций штабов и от того, как и чем будут запугивать силовики. Возможны также новые “дела Белого легиона”, анонсирование провокаций, чтобы сбить у белорусов желание протестовать. Власти сейчас делают всё, чтобы не допустить повторения сценария 2010 года. Это была травма для белорусских властей. 

Поэтому и предпринимаются демонстративно жёсткие действия на раннем этапе. Об этом ведь честно сказал глава МВД Юрий Караев. Власти не хотят давать этим протестным настроениям разрастаться, и в этом есть авторитарная логика. Ведь если вы даёте ощущение, что всё можно, то сегодня люди станут в цепочку, а послезавтра займут всю площадь. 

Сегодняшний размах протестов — следствие того, что уже много лет не было репрессий формата 2010 года. Выросло “небитое” поколение, которое не помнит на себе этих репрессий. Люди отвыкли, что бывают уголовные дела. И власть поняла, что нужно в головах людей повышать цену протеста.

Недовольство в "нелегальном" поле

Это новый феномен, который говорит о радикализации протеста. Когда власть ограничивает легальные механизмы для выражения недовольства, это подталкивает к насилию. Поскольку решение об этом процессе принимает власть, на ней лежит и ответственность. Когда не даёшь возможность выразить недовольство в легальном поле, оно будет выходить в “нелегальное”. 

И пока у власти нет другой реакции на это, кроме как повышать градус своих репрессий. Я меньше переживаю за Минск, есть ощущение, что тут работают люди, которые научены работать с протестами. Но если такое будет происходить в регионах –– может быть всё жёстче. 


Возвращение народной любви

Я считаю, что на штыках сидеть можно, но долго — неудобно. Ты начинаешь попадать в зависимость от лояльности силовиков, не можешь больше опираться на электоральное большинство, потому что понимаешь, что его нет. Может измениться баланс сил внутри номенклатуры. 

Лукашенко в душе –– популист, ему некомфортно, когда за ним меньшинство. Его задевает то, что сейчас происходит, шутки про 3%, ему важно чувствовать себя выразителем мнения большинства, пусть не 80%, но хотя бы 55-60%. Когда этого нет, начинаются нервы, осознание, что находишься во враждебном окружении людей.

Я не вижу очевидного пути для возвращения народной любви. Экономика сама по себе в стагнации, принимаются экономические решения от более-менее разумной монетарной политики к менее разумной политике. Это может нас окунуть в новый кризис. В этой ситуации непропорционально большую роль будут играть силовики.

Объединение штабов позволит всем остаться в кампании

Это лучшее тактическое решение, потому что это позволяет им всем остаться релевантными в этой кампании. Иначе бы интерес угасал. Учитывая, что в штабе Тихановской творится полный хаос, штабы Бабарико и Цепкало будут весомыми игроками. Для них это возможность продолжить политическое существование. Отправить сигнал, что борьба продолжается, и вернуть энтузиазм части людей. 

Эта ситуация показала, что, когда у вас есть чёткая цель, объединение происходит очень быстро. Их цель –– сменить власть. Когда такой цели нет, тогда и получаются бесконечные праймериз. 


Санкции Евросоюза как химиотерапия

Думаю, с 2010 года планка для Беларуси повысилась. Лукашенко нужно сделать что-то намного более брутальное, чем в 2010 году, чтобы выйти на тот уровень международной изоляции. 

И Брюссель, и отдельные столицы ЕС понимают, что, если введут санкции, это заморозит отношения с Беларусью на много лет и подтолкнёт страну в объятия Путина. Точечные санкции в любом случае посылают сигнал, что “страна токсична”. 

На мой взгляд, санкции –– это такой инструмент, как химиотерапия. Она может убить опухоль, но и может убить много попутного. Учитывая ситуацию в Украине, переговоры по интеграции, я считаю, ЕС к введению санкций подходить боится. Это механизм, у которого есть и плюсы, и минусы.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объединение штабов альтернативных претендентов на президентский постпоказало, что когда у вас есть чёткая цель сменить власть, то объединение происходит очень...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродненском районе Mercedes врезался в «Газель» и съехал в кювет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика