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Африка медленно раскалывается, уступая место новому океану

19.07.2020 09:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Африка медленно раскалывается, уступая место новому океану

Ученые объявили о возможности появления нового океана и расколе одного из земных материков. Об этом пишет телеканал NBC News.

Исследователи полагают, что в восточной Африке примерно через пять-десять миллионов лет образуется тектонический разлом, что станет причиной появления его раскола надвое.

Уточняется, что этот участок континента находится в регионе Афар в Эфиопии, расположенном на стыке трех тектонических плит, которые сейчас медленно друг от друга откалываются. Эксперты напомнили, что еще в 2005 году там появилась трещина длиной 56 километров.

«Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом», — заметил профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.

Ученые  считают, что это стало причиной нарастающего давления из-за поднимающейся магмы.


Фото: nbcnews.com

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Ученые объявили о возможности появления нового океана и расколе одного из земных материков. Об этом пишет телеканал NBC News. Исследователи полагают, что в восточной...
 
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