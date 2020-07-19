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Африка медленно раскалывается, уступая место новому океану
Источник материала: ОНТ
Ученые объявили о возможности появления нового океана и расколе одного из земных материков. Об этом
Исследователи полагают, что в восточной Африке примерно через пять-десять миллионов лет образуется тектонический разлом, что станет причиной появления его раскола надвое.
Уточняется, что этот участок континента находится в регионе Афар в Эфиопии, расположенном на стыке трех тектонических плит, которые сейчас медленно друг от друга откалываются. Эксперты напомнили, что еще в 2005 году там появилась трещина длиной 56 километров.
Ученые считают, что это стало причиной нарастающего давления из-за поднимающейся магмы.
Фото: nbcnews.com
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Ученые объявили о возможности появления нового океана и расколе одного из земных материков. Об этом пишет телеканал NBC News. Исследователи полагают, что в восточной...
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