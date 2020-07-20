Международный рейтинг: белорусы – одни из лучших в мире в технологиях и науке о данных

Что такое «Глобальный индекс навыков»

"Белсат" . Этот сборник объединяет сведения о навыках учащихся платформы в разных странах, индустриях и областях обучения, оценивая, какие навыки сейчас находятся в тренде и определяют роли, которые повлияют на работу в будущем, передает





Специалисты платформы оценивали 60 стран, 10 отраслей и 11 областей обучения, чтобы понять, кто обладает критически важными навыками, охватывающими бизнес, науку о данных и технологии. Этот рейтинг дает возможность оценить квалификацию работников по всему миру.





Позиции белорусов

В Беларуси работают вторые в мире по уровню квалификации специалисты по технологиям и IT. На 1-ом месте, кстати, Россия.









Global Skills Index, Technologies. Фото: coursera.com





Хорошие навыки и у белорусских специалистов по данным. Они на 8-ом месте в мире. На 1-ом – снова Россия.









Global Skills Index, Data Science. Фото: coursera.com





Позиции в бизнесе не такие отличные – мы лишь на 32-ом месте. Здесь первенство отошло к Швейцарии.









Global Skills Index, Business. Фото: coursera.com



