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Букмекерская контора Maxline проводит конкурc красоты

20.07.2020 13:01 — Разное | 21.by  
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Источник материала: 21.by

Букмекерская контора Maxline проводит конкурc красоты

Интернет-портал Все Про Спорт сообщает, что букмекерская контора Maxline проводит конкурс, в котором разыграет 2000 белорусских рублей и возможность стать лицом бренда. В финал прошли 16 красавиц из разных уголков Беларуси. Победительница будет определена открытым голосованием среди пользователей сети.

Изначально в конкурс «Мисс Maxline — 2000» около 100 девушек отправили заявки. Организаторы собирались отобрать лишь 12 финалисток, однако из-за большого количества участниц, их количество увеличили до 16. Среди важных критериев не только внешний вид, но и любовь к спорту и активный образ жизни.

Голосование проходит с 14 по 30 июля. Для участия нужно зарегистрироваться в букмекерской компании и пройти идентификацию. Финалистки разделены на 8 пар, поэтому вам предстоит разделить между ними 8 голосов.

Имя победительницы мы узнаем 30 июля. Кроме этого букмекер назовет «Первую Мисс Maxline — 2020» и «Вторую Вице-Мисс Maxline — 2020». Всем участницам желаем удачи!

 
 
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