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Белорусы забирают деньги из банков. В июне снизились как рублевые, так и валютные депозиты
Источник материала: Tut.by
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На начало этого месяца общий объем рублевых депозитов физлиц в белорусских банках составил 5 миллиардов 32,2 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем рублевые депозиты уменьшились на 5,7 миллиона рублей, с началом года — на 99,2 миллиона. До марта рублевые депозиты физлиц
Валютные депозиты физлиц на 1 июля составили 5 миллиардов 635,6 миллионов долларов. По сравнению с предыдущим месяцем они снизились на 132,2 миллиона долларов, с началом года — на 580,7 миллиона долларов. Валютные депозиты снижаются каждый месяц с начала года. За май они уменьшились на 70,8 миллиона долларов, апрель — на 193,5 миллиона долларов, за март — на 140,3 миллиона долларов, за февраль — на 26,1 миллиона, за январь — на 17,5 миллиона.
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По сравнению с началом года объем депозитов в рублях сократился на 99 миллионов, в валюте - на 581 миллион долларов.
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