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В Горки с размахом приходит сеть «Санта». На открытии будут подарки

21.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Известная брестская сеть «Санта» приходит в Горки. Первый супермаркет откроется 22 июля в 14 часов в центре города на Вокзальной улице, 29Б. Покупателей ожидают большие витрины, зона кулинарии, пекарня и пиццерия. На открытии раздадут бесплатное мороженое и разыграют призы и сертификаты.


В Горки с размахом приходит сеть «Санта». На открытии будут подарки



Новый магазин разместился около остановки «Хлебозавод» в паре минут ходьбы от ледового дворца. Для супермаркета построено новое здание, которое обустроили по последним стандартам. Найти его несложно – издали бросается в глаза фасад небесного цвета с белой вывеской. Для автомобилистов предусмотрена большая парковка.

Первая в городе «Санта» должна запомниться разнообразием продуктов – без малого 10 000 позиций. Богатым будет выбор мяса, рыбы, морепродуктов, сыров, йогуртов и других молочных продуктов. Регулярными будут поставки фруктов, овощей и зелени. Много места также займут бакалейные товары, в том числе крупы, макароны и консервы.

Многое в магазине будут готовить сами. В частности, покупателям предложат куриные и мясные полуфабрикаты, суши и салаты, а на гриле приготовят цыплят и свиную грудинку. Булочки будут приносить на прилавок из собственной пекарни еще теплыми. Также можно будет заказать итальянскую пиццу, которую тут же приготовят из тонкого теста, сочной начинки, моцареллы и свежих трав за 5,98 рубля.

К открытию подготовили праздник на свежем воздухе с ведущим и ростовыми медведями. Покупатели получат 1000 пачек бесплатного мороженого, а детям раздадут воздушные шарики. Среди посетителей также разыграют призы и подарочные сертификаты.



Первый супермаркет «Санта» в Горках откроется 22 июля в 14 часов на Вокзальной улице, 29Б рядом с ледовым дворцом и хлебозаводом. Магазин будет работать с 9 до 23 часов


Брестская сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». Торговая сеть насчитывает свыше 150 розничных магазинов, а общее число работников превышает 7000 человек.


ООО «Пиар Вижн», УНП 192981597


 
 
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Известная брестская сеть «Санта» приходит в Горки. Первый супермаркет откроется 22 июля в 14 часов в центре города на Вокзальной улице, 29Б. Покупателей ожидают...
 
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