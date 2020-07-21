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В Горки с размахом приходит сеть «Санта». На открытии будут подарки
21.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Известная брестская сеть «Санта» приходит в Горки. Первый супермаркет откроется 22 июля в 14 часов в центре города на Вокзальной улице, 29Б. Покупателей ожидают большие витрины, зона кулинарии, пекарня и пиццерия. На открытии раздадут бесплатное мороженое и разыграют призы и сертификаты.
Первая в городе «Санта» должна запомниться разнообразием продуктов – без малого 10 000 позиций. Богатым будет выбор мяса, рыбы, морепродуктов, сыров, йогуртов и других молочных продуктов. Регулярными будут поставки фруктов, овощей и зелени. Много места также займут бакалейные товары, в том числе крупы, макароны и консервы.
Многое в магазине будут готовить сами. В частности, покупателям предложат куриные и мясные полуфабрикаты, суши и салаты, а на гриле приготовят цыплят и свиную грудинку. Булочки будут приносить на прилавок из собственной пекарни еще теплыми. Также можно будет заказать итальянскую пиццу, которую тут же приготовят из тонкого теста, сочной начинки, моцареллы и свежих трав за 5,98 рубля.
К открытию подготовили праздник на свежем воздухе с ведущим и ростовыми медведями. Покупатели получат 1000 пачек бесплатного мороженого, а детям раздадут воздушные шарики. Среди посетителей также разыграют призы и подарочные сертификаты.
Брестская сеть «
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Известная брестская сеть «Санта» приходит в Горки. Первый супермаркет откроется 22 июля в 14 часов в центре города на Вокзальной улице, 29Б. Покупателей ожидают...
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