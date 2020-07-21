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«Белавиа» продлила приостановку некоторых рейсов из Минска
Источник материала: БДГ
Национальный авиаперевозчик «Белавиа» сообщил о продлении приостановки рейсов в аэропорты ряда государств.
По информации «Белавиа», приостанавливаются еще на неделю, до 28 июля, перелеты в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Таллин. Улететь во все аэропорты России, а также Ташкент и Ларнаку нельзя будет по 31 июля, во все аэропорты Грузии, Казахстана и Вену — по 15 августа, а в Ашхабад — по 1 сентября.
Авиаперевозчик отмечает, что пассажиры могут вернуть деньги за ранее купленные билеты, либо поменять даты вылета на любое время до 31 декабря.
Отметим, что ранее «Белавиа»
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Национальный авиаперевозчик «Белавиа» сообщил о продлении приостановки рейсов в аэропорты ряда государств.
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