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«Белавиа» продлила приостановку некоторых рейсов из Минска

21.07.2020 18:30 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Национальный авиаперевозчик «Белавиа» сообщил о продлении приостановки рейсов в аэропорты ряда государств.

По информации «Белавиа», приостанавливаются еще на неделю, до 28 июля, перелеты в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Таллин. Улететь во все аэропорты России, а также Ташкент и Ларнаку нельзя будет по 31 июля, во все аэропорты Грузии, Казахстана и Вену — по 15 августа, а в Ашхабад — по 1 сентября.

Авиаперевозчик отмечает, что пассажиры могут вернуть деньги за ранее купленные билеты, либо поменять даты вылета на любое время до 31 декабря.

Отметим, что ранее «Белавиа» возобновила полеты в Украину: первые с середины марта рейсы в украинском направлении были назначены на 15 июня, во Львов можно было улететь с 16 июня, в Одессу с 15 июня. 

 

 
 
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Национальный авиаперевозчик «Белавиа» сообщил о продлении приостановки рейсов в аэропорты ряда государств.
 
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