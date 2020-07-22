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Lamborghini отметила выпуск 10-тысячного Urus: юбилейный кроссовер отправится в Россию

22.07.2020 09:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спустя два года после выхода на рынок кроссовера Urus компания Lamborghini сообщила о выпуске 10-тысячного экземпляра своей самой популярной модели.


10-тысячный Urus окрашен в черный матовый цвет Nero Noctis Matt, который дополняет дизайнерский пакет Carbon и отличается двухцветным черно-оранжевым интерьером с элементами из углеродного волокна — такой кроссовер отправится к клиенту из России. К слову, в соседней стране с момента рыночного дебюта продано 250 единиц Urus, и спрос на модель продолжает расти.


Мировая премьера Urus состоялась в декабре 2017 года, а продажи начались в июле 2018 года — всего до конца года компания реализовала 1761 экземпляр своего первого SUV. В 2019 году, ставшим для Urus первым полным годом продаж, покупателям было передано 4962 кроссовера.


В ходе подготовки к запуску Urus в серию площадь завода в Сант-Агата-Болоньезе увеличилась вдвое — с 80 до 160 тысяч м2. Для выпуска модели была организована отдельная сборочная линия Manifattura Lamborghini.

 
 
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Спустя два года после выхода на рынок кроссовера Urus компания Lamborghini сообщила о выпуске 10-тысячного экземпляра своей самой популярной модели.
 
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