«Не могу молчать»: оперная дива Марго Левчук рассказала об увольнении из Большого театра

Источник материала: KYKY

Беларуская оперная дива Маргарита Левчук в своем профиле в Facebook рассказала об увольнении из Большого театра. И прокомментировала версию о том, что она лишилась работы якобы из-за своих постов в соцсетях.

«Я сама уволилась из Большого театра Беларуси в марте этого года, – написала Марго. – Некоторое время назад, к сожалению, кто-то из журналистов по ошибке повесил меня на «доску почета» уволенных за высказывание о гражданской позиции. Та публикация имела вирусный эффект, и на все сообщения о поддержке в мой адрес, связанной с моим увольнением, я отвечала, что это фейк, что я уволилась сама и давно.

Так получилось, что после моей публикации «Не магу маўчаць» мой ангажемент на выступление для одного госпредприятия-гиганта был аннулирован. Ну, это своего рода увольнение, но не совсем. Эта новость каким-то чудом трансформировалась в фейк про увольнение из театра.

Мне жаль, что эта неверная информация стала частью крутого и правдивого выступления кандидата в президенты Светланы Тихановской. Несмотря на эту неприятность, я все равно собираюсь надеть белый браслет 9 августа».

Марго говорит о каком-то белом браслете. Что за он?

Это новый способ показать действующей власти, что против нее большинство, предложенный участницей объединенного штаба Вероникой Цепкало. По ее словам, сторонники перемен могли бы прийти с белыми браслетами 9 августа на голосование. 20 июля в стриме «Радио Свобода» Цепкало предложила не ждать 9 августа, а начать носить браслеты уже сейчас.

«Давайте с сегодняшнего дня все начнем носить белые браслеты. Его сделать очень легко из любых подручных материалов: куска ткани, или белой бумаги, или просто куска бинта. Белый цвет означает новую жизнь, чистоту. Белый цвет, белый браслет будет означать только то, что вы против действующей власти. И тогда мы на самом деле увидим, какое большое количество нас… Поэтому, начиная с этого дня, пожалуйста, сделайте себе белый браслет и начинайте его носить», – заявила она.

Обложка: Маргарита Левчук в Facebook.