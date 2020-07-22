В Беларуси набирает темпы уборочная кампания

Источник материала: ОНТ

Уборка зерновых в Беларуси набирает темпы. Во всех областях, кроме Витебской, на полях уже кипит работа. Сегодня ожидаются первые экипажи-тысячники.

По данным Минсельхозпрода, убрано уже более 6% площадей. Впереди аграрии Брестчины, которые раньше других приступают к кампании. Намолочено более полумиллиона тонн. Комбайнёрам пока способствует и погода. Кратковременные дожди не слишком влияют на темпы. Одновременно идет уборка рапса. А хозяйства северного региона приступили ко второму косу трав.

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