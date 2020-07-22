ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси набирает темпы уборочная кампания

22.07.2020 11:20 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Беларуси набирает темпы уборочная кампания

Уборка зерновых в Беларуси набирает темпы. Во всех областях, кроме Витебской, на полях уже кипит работа. Сегодня ожидаются первые экипажи-тысячники. 

По данным Минсельхозпрода, убрано уже более 6% площадей. Впереди аграрии Брестчины, которые раньше других приступают к кампании. Намолочено более полумиллиона тонн. Комбайнёрам пока способствует и погода.  Кратковременные дожди не слишком влияют на темпы. Одновременно идет уборка рапса. А хозяйства северного региона приступили ко второму косу трав. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уборка зерновых в Беларуси набирает темпы. Во всех областях, кроме Витебской, на полях уже кипит работа. Сегодня ожидаются первые экипажи-тысячники.  По данным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минус 10 лет: 6 лайфхаков в макияже, которые сделают вас моложе за 5 минут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика