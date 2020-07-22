В Могилеве скоро откроется новая поликлиника

Источник материала: ОНТ

Современная поликлиника скоро появится в Могилёве. Новый объект возводят в молодом микрорайоне Казимировка.

Здесь 37 тысяч жителей, много семей с детьми. За медицинской помощью пока приходится обращаться в поликлиники далеко от дома. Но это временно. Основные работы уже завершены, осталась облицовка фасада, внутренняя отделка и благоустройство. Это будет интегрированная поликлиника – здесь разместятся детское и взрослое отделения, подстанция скорой помощи, женская консультация, стоматология, реабилитация, водо- и спелеолечение.

Оборудование закуплено, со дня на день начнётся монтаж. Штат уже сформирован – к врачам со стажем присоединятся молодые специалисты. Шесть медиков приедут в Могилев по распределению. Здание будут вводить частями. А в новую поликнику жители Казимировки смогут обратиться уже этим летом.

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