ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси в предпринимательскую деятельность наиболее вовлечена молодежь

23.07.2020 06:08 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Наиболее активны в вопросах участия в предпринимательской деятельности в нашей стране две возрастные группы: 18–24 и 25–34 лет. Таковы данные доклада «Глобальный мониторинг предпринимательства».

По данным GEM («Глобальный мониторинг предпринимательства»), в Беларуси доля устоявшихся предпринимателей – 2,7%, а уровень потенциальных предпринимателей составил 9,7% взрослого трудоспособного населения.

«То есть столько людей у нас готовы идти в бизнес. Мы здесь находимся на 45 месте из 50 стран. Это низкий уровень предпринимательских намерений среди населения», – рассказала научный сотрудник BEROC Мария Акулова, презентуя результаты исследования по оценке уровня предпринимательской активности в Беларуси.

Также, согласно исследованию, около 3% занимается сегодня созданием компаний, а 2,8% являются собственниками бизнеса, который функционирует менее, чем 42 месяца. Эти показатели формируют индекс ранней предпринимательской активности, который в 2019 году был равен 5,8.

По словам эксперта, данный показатель очень важный, поскольку является своего рода сигналом того, какой сегодня у бизнеса потенциал стать устойчивым в краткосрочный период времени.

Что думают о предпринимательстве

Положительно оценивают карьерный выбор заниматься бизнесом в Беларуси как предприниматели, так и непредприниматели, сообщила Мария Акулова.

«Однако порядка 15% предпринимателей сказали, что страх провала для них являлся серьезным барьером для того, чтобы открыть свой бизнес, среди непредпринимателей считают это значительным барьером около 40% опрошенных», – заметила она.

Основной мотив – финансы

«Финансовая составляющая – это основная причина ведения бизнеса в Беларуси», – подчеркнула Мария Акулова, говоря о мотивах белорусов уйти в частную инициативу. При ответе на вопрос, почему вы занялись бизнесом, наиболее популярными были «обеспечить высокое благосостояние» и «обеспечить уровень дохода».

«Последний вариант ответа говорит о вынужденной мере. Это означает, что у человека нет иной возможности заработать и другого источника дохода для поддержки своей семьи», – считает эксперт.

«Продолжить семейную традицию и стремление изменить мир к лучшему – были менее популярные мотивы, побуждающие попробовать себя на предпринимательском поприще», – добавила она.

Среди основных причин, чтобы не открывать свой бизнес, респонденты назвали нехватку финансовых ресурсов (38%), неблагоприятные условия ведения бизнеса (19%) и отсутствие уверенности в своих силах(18,9%).

Закрытие же бизнеса в нашей стране – это в большинстве своем вынужденное решение либо поиск лучших возможностей.

Портрет предпринимателя

Мария Акулова отметила, что предпринимательская активность мужчин в Беларуси остается стабильно выше, чем женщин.

Также наибольшую предпринимательскую активность демонстрируют респонденты со средним и высшим образованием.

Возрастное распределение показывает, что в целом наиболее активно в предпринимательскую деятельность вовлечены две возрастные группы: 18–24 и 25–34 лет.

«Скорее всего, это обусловлено тем, что у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет кредитные и семейные обязательства ниже, чем в остальных возрастных группах. В этой связи они более гибкие и готовы идти на риск по сравнению с теми, кто постарше», – рассказала эксперт.

Это в свою очередь говорит о том, что в стране нужно подумать о принятии мер по развитию молодежного предпринимательства.

«Кроме этого, чем выше уровень дохода, тем выше вероятность, что человек будет вовлечен в предпринимательскую деятельность», – обратила внимание Акулова.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наиболее активны в вопросах участия в предпринимательской деятельности в нашей стране две возрастные группы: 18–24 и 25–34 лет. Таковы данные доклада «Глобальный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анастасия Гурина: СИЗО должен быть гостиницей, а не тюрьмой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика