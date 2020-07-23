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Минское «Динамо» подписало 20-летнего американца с белорусскими корнями
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» подписало контракт с 20-летним американским хоккеистом Иваном Лодней.
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Отметим, что у Ивана Лодни есть белорусские корни. Об этом
В последние годы Лодня выступал в юниорской лиге ОХЛ. В прошлом сезоне он набрал 62 (27+35) очка в 41 матче.
В 2017 году Иван был задрафтован в третьем раунде НХЛ клубом «Миннесота». Правда, в сильнейшей лиге мира форвард пока не играл, ограничившись шестью матчами в АХЛ, где очков не набрал.
«Динамо» сообщило о намерении заиграть Лодню за сборную Беларуси.
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Минское «Динамо» подписало контракт с 20-летним американским хоккеистом Иваном Лодней.
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