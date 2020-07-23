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Минское «Динамо» подписало 20-летнего американца с белорусскими корнями

23.07.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» подписало контракт с 20-летним американским хоккеистом Иваном Лодней.


Фото: ОХЛ

По словам агента Дэна Мильштейна, игрок перешел в «Динамо» на правах аренды.

Отметим, что у Ивана Лодни есть белорусские корни. Об этом рассказывал агент Святослав Киселев.

В последние годы Лодня выступал в юниорской лиге ОХЛ. В прошлом сезоне он набрал 62 (27+35) очка в 41 матче.

В 2017 году Иван был задрафтован в третьем раунде НХЛ клубом «Миннесота». Правда, в сильнейшей лиге мира форвард пока не играл, ограничившись шестью матчами в АХЛ, где очков не набрал.

«Динамо» сообщило о намерении заиграть Лодню за сборную Беларуси.

 
 
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Минское «Динамо» подписало контракт с 20-летним американским хоккеистом Иваном Лодней.
 
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