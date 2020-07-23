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Александр Лукашенко: экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился. А мы работаем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Президент ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил глава государства на встрече с экономическим блоком страны, Беларуси удалось не скатиться в яму безработицы. Притом, что сегодня даже самые сильные государства не смогли устоять. Занятость в экономике может обеспечить устойчивая и эффективная работа предприятий, а не искусственное удержание на плаву.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился. Возьмите нефть, возьмите металлы и так далее. А мы работаем. А раз спрос уменьшился на сырье (материалы, металлы и прочее), значит, и цены упали. Значит, наша промышленность может купить сырье подешевле, но цены на готовые товары не упали. Почему? Потому что экономика стоит.
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Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Президент ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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