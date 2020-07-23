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Александр Лукашенко: экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился. А мы работаем

23.07.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Президент ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился. А мы работаем

Как отметил глава государства на встрече с экономическим блоком страны, Беларуси удалось не скатиться в яму безработицы. Притом, что сегодня даже самые сильные государства не смогли устоять. Занятость в экономике может обеспечить устойчивая и эффективная работа предприятий, а не искусственное удержание на плаву.

Александр Лукашенко: экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился. А мы работаем

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы едва ли не единственная страна, которая не остановила производство. Возьмите пример с «Атланта». Спрашиваю – как у тебя дела с реализацией продукции? Говорит – такого в истории «Атланта» еще не было. Мы, говорит, в апреле-мае продали столько продукции, сколько никогда завод холодильников не продавал. Почему? Потому что не остановились. Говорит, в Москве карантин закончился, вышли, пошли в магазин – холодильники всегда нужны. Пришли в магазин, а там – наш холодильник, неплохой холодильник. И люди начали скупать эти холодильники, да и в Беларуси в том числе. Кто мешает другим предприятиям таким образом действовать? Многие так и поступают.

Александр Лукашенко: экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился. А мы работаем

Экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился. Возьмите нефть, возьмите металлы и так далее. А мы работаем. А раз спрос уменьшился на сырье (материалы, металлы и прочее), значит, и цены упали. Значит, наша промышленность может купить сырье подешевле, но цены на готовые товары не упали. Почему? Потому что экономика стоит.

Появился дефицит на многие товары промышленности. Так продайте их, как делают это другие, и поправьте свою экономику.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Президент ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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