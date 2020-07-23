Александр Лукашенко: экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился. А мы работаем

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Президент ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Как отметил глава государства на встрече с экономическим блоком страны, Беларуси удалось не скатиться в яму безработицы. Притом, что сегодня даже самые сильные государства не смогли устоять. Занятость в экономике может обеспечить устойчивая и эффективная работа предприятий, а не искусственное удержание на плаву.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы едва ли не единственная страна, которая не остановила производство. Возьмите пример с «Атланта». Спрашиваю – как у тебя дела с реализацией продукции? Говорит – такого в истории «Атланта» еще не было. Мы, говорит, в апреле-мае продали столько продукции, сколько никогда завод холодильников не продавал. Почему? Потому что не остановились. Говорит, в Москве карантин закончился, вышли, пошли в магазин – холодильники всегда нужны. Пришли в магазин, а там – наш холодильник, неплохой холодильник. И люди начали скупать эти холодильники, да и в Беларуси в том числе. Кто мешает другим предприятиям таким образом действовать? Многие так и поступают.





Экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился. Возьмите нефть, возьмите металлы и так далее. А мы работаем. А раз спрос уменьшился на сырье (материалы, металлы и прочее), значит, и цены упали. Значит, наша промышленность может купить сырье подешевле, но цены на готовые товары не упали. Почему? Потому что экономика стоит.