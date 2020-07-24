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Николай Дроздов снялся для Vogue вместе с комиком Александром Гудковым
Источник материала: ОНТ
Бывший ведущий программы «В мире животных», профессор МГУ Николай Дроздов поучаствовал в съемке для российской версии журнала Vogue вместе с шоуменом Александром Гудковым.
83-летний Дроздов стал героем нового спецпроекта журнала, посвященного экологичной коллекции Gucci Off the grid. На кадрах ученый, одетый в вещи из коллекции, перечисляет свойства лекарственных растений. Комик Александр Гудков в это время поливает цветы в других нарядах из этой же капсулы.
Отмечается, что все вещи представленной коллекции были изготовлены с использованием переработанного нейлона.
ФОТО: скриншот из видео
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Бывший ведущий программы «В мире животных», профессор МГУ Николай Дроздов поучаствовал в съемке для российской версии журнала Vogue вместе с шоуменом Александром...
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