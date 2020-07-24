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Николай Дроздов снялся для Vogue вместе с комиком Александром Гудковым

24.07.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Николай Дроздов снялся для Vogue вместе с комиком Александром Гудковым

Бывший ведущий программы «В мире животных», профессор МГУ Николай Дроздов поучаствовал в съемке для российской версии журнала Vogue вместе с шоуменом Александром Гудковым. 


83-летний Дроздов стал героем нового спецпроекта журнала, посвященного экологичной коллекции Gucci Off the grid. На кадрах ученый, одетый в вещи из коллекции, перечисляет свойства лекарственных растений. Комик Александр Гудков в это время поливает цветы в других нарядах из этой же капсулы.

Отмечается, что все вещи представленной коллекции были изготовлены с использованием переработанного нейлона. 

ФОТО: скриншот из видео 


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Бывший ведущий программы «В мире животных», профессор МГУ Николай Дроздов поучаствовал в съемке для российской версии журнала Vogue вместе с шоуменом Александром...
 
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