Николай Дроздов снялся для Vogue вместе с комиком Александром Гудковым

Источник материала: ОНТ

Бывший ведущий программы «В мире животных», профессор МГУ Николай Дроздов поучаствовал в съемке для российской версии журнала Vogue вместе с шоуменом Александром Гудковым.





83-летний Дроздов стал героем нового спецпроекта журнала, посвященного экологичной коллекции Gucci Off the grid. На кадрах ученый, одетый в вещи из коллекции, перечисляет свойства лекарственных растений. Комик Александр Гудков в это время поливает цветы в других нарядах из этой же капсулы.

Отмечается, что все вещи представленной коллекции были изготовлены с использованием переработанного нейлона.

ФОТО: скриншот из видео





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