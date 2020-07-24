ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику

24.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику

 Накануне Дня пожарной службы в Вороновском РОЧС прошло праздничное построение личного состава. В мероприятии приняли участие председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич, заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович, председатель Вороновского районного объединения профсоюзов, ветеран органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Анатолий Тарамына.


Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику
Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику

За значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности в первом полугодии 2020 года награждены работники Вороновского РОЧС.


Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику
Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику

Нагрудными знаками «Выдатнiк» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Евгений Марьянович СЕНКЕВИЧ, водитель ПАСП-13;

Владимир Иванович СТЕФАНОВИЧ, водитель ПАСЧ-1.


Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику
Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику
Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику
Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику



Памятными нагрудными знаками «165 год пажарнай службе»:

Алексей Леонидович КАМЕНЕЦКИЙ, старший инспектор инспекции надзора и профилактики;

Виктор Станиславович ТЕВЕЛЬ, командир отделения ПАСП-11;

Виталий Викторович ШИЛКО, водитель ПАСП-11.

Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику
Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику

Почетной грамотой Гродненского областного управления МЧС:

Андрей Станиславович ВИНЦКЕВИЧ, старший инженер СОФ ГСЧС и ГО;

Артур Францевич АДАМИЦКИЙ, командир отделения ПАСП-12.


Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику
Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику

Грамотой Гродненского областного управления МЧС:

Валерий Евгеньевич РУСЕЛЕВИЧ, водитель ПАСП-13;

Андрей Францевич ЧЕРНЫШ, старший водитель ПАСЧ-1.

Благодарственным письмом председателя Вороновского районного Совета депутатов —

Тадеуш Тадеушевич МИЦКЕВИЧ, командир отделения ПАСЧ-1.


Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику

Благодарность председателя Вороновского райисполкома объявлена

Геннадию Владиславовичу МУРАВСКОМУ, командиру отделения ПАСП-13;

Владиславу Винцентовичу НЕНАРТОВИЧУ, водителю ПАСП-12.


Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику
Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику

Очередное специальное звание на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности  «прапорщик внутренней службы» присвоено

Сергею Геннадьевичу ЧУЖАЗЕМЦУ, водителю ПАСЧ-1.


Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Накануне Дня пожарной службы в Вороновском РОЧС прошло праздничное построение личного состава. В мероприятии приняли участие председатель районного Совета...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕЭК подготовила план гармонизации законодательства стран ЕАЭС в финансовой сфере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика