Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику

Источник материала: Вороновская газета





Накануне Дня пожарной службы в Вороновском РОЧС прошло праздничное построение личного состава. В мероприятии приняли участие председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич, заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович, председатель Вороновского районного объединения профсоюзов, ветеран органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Анатолий Тарамына.











За значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности в первом полугодии 2020 года награждены работники Вороновского РОЧС.











Нагрудными знаками «Выдатнiк» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Евгений Марьянович СЕНКЕВИЧ, водитель ПАСП-13;

Владимир Иванович СТЕФАНОВИЧ, водитель ПАСЧ-1.



























Памятными нагрудными знаками «165 год пажарнай службе»:

Алексей Леонидович КАМЕНЕЦКИЙ, старший инспектор инспекции надзора и профилактики;

Виктор Станиславович ТЕВЕЛЬ, командир отделения ПАСП-11;

Виталий Викторович ШИЛКО, водитель ПАСП-11.









Почетной грамотой Гродненского областного управления МЧС:

Андрей Станиславович ВИНЦКЕВИЧ, старший инженер СОФ ГСЧС и ГО;

Артур Францевич АДАМИЦКИЙ, командир отделения ПАСП-12.











Грамотой Гродненского областного управления МЧС:

Валерий Евгеньевич РУСЕЛЕВИЧ, водитель ПАСП-13;

Андрей Францевич ЧЕРНЫШ, старший водитель ПАСЧ-1.

Благодарственным письмом председателя Вороновского районного Совета депутатов —

Тадеуш Тадеушевич МИЦКЕВИЧ, командир отделения ПАСЧ-1.







Благодарность председателя Вороновского райисполкома объявлена

Геннадию Владиславовичу МУРАВСКОМУ, командиру отделения ПАСП-13;

Владиславу Винцентовичу НЕНАРТОВИЧУ, водителю ПАСП-12.











Очередное специальное звание на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности «прапорщик внутренней службы» присвоено

Сергею Геннадьевичу ЧУЖАЗЕМЦУ, водителю ПАСЧ-1.





