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Спасатели Вороновщины награждены к профессиональному празднику
24.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Накануне Дня пожарной службы в Вороновском РОЧС прошло праздничное построение личного состава. В мероприятии приняли участие председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич, заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович, председатель Вороновского районного объединения профсоюзов, ветеран органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Анатолий Тарамына.
За значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности в первом полугодии 2020 года награждены работники Вороновского РОЧС.
Нагрудными знаками «Выдатнiк» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Евгений Марьянович СЕНКЕВИЧ, водитель ПАСП-13;
Владимир Иванович СТЕФАНОВИЧ, водитель ПАСЧ-1.
Памятными нагрудными знаками «165 год пажарнай службе»:
Алексей Леонидович КАМЕНЕЦКИЙ, старший инспектор инспекции надзора и профилактики;
Виктор Станиславович ТЕВЕЛЬ, командир отделения ПАСП-11;
Виталий Викторович ШИЛКО, водитель ПАСП-11.
Почетной грамотой Гродненского областного управления МЧС:
Андрей Станиславович ВИНЦКЕВИЧ, старший инженер СОФ ГСЧС и ГО;
Артур Францевич АДАМИЦКИЙ, командир отделения ПАСП-12.
Грамотой Гродненского областного управления МЧС:
Валерий Евгеньевич РУСЕЛЕВИЧ, водитель ПАСП-13;
Андрей Францевич ЧЕРНЫШ, старший водитель ПАСЧ-1.
Благодарственным письмом председателя Вороновского районного Совета депутатов —
Тадеуш Тадеушевич МИЦКЕВИЧ, командир отделения ПАСЧ-1.
Благодарность председателя Вороновского райисполкома объявлена
Геннадию Владиславовичу МУРАВСКОМУ, командиру отделения ПАСП-13;
Владиславу Винцентовичу НЕНАРТОВИЧУ, водителю ПАСП-12.
Очередное специальное звание на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности «прапорщик внутренней службы» присвоено
Сергею Геннадьевичу ЧУЖАЗЕМЦУ, водителю ПАСЧ-1.
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Накануне Дня пожарной службы в Вороновском РОЧС прошло праздничное построение личного состава. В мероприятии приняли участие председатель районного Совета...
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