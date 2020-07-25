Источник материала: Soligorsk News

В преддверие Дня Независимости РБ АП №1 г. Солигорска приобрел пять новых автобусов. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

На Центральной площади Солигорска в торжественной обстановке коллектив работников филиала «Автобусный парк № 1» ОАО «Миноблавтотранс» получал поздравления, награды и новые автобусы. Символично, что мероприятие проходило накануне Дня Независимости.

Тематическую программу открыла солистка Дворца культуры г. Солигорска Виктория Радохлеб с композицией «Песенка шофера». Присутствующих поздравил со значимым событием заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Игорь Карака. Представитель районной власти также вручил Почетные грамоты Николаю Ивановичу Гоза, Юлии Ивановне Подлозной, Сергею Николаевичу Ванечкину за многолетний добросовестный результативный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня Независимости.

Как прозвучало на встрече под открытым небом, даже несмотря на непростое финансовое положение, филиалом «Автобусный парк № 1» были приобретены пять новых комфортабельных автобусов – три автобуса МАЗ-203 и два автобуса Неман 420224 для обслуживания населения города и района.

Директор предприятия Владимир Андреевич Захарчук вручил в торжественной обстановке ключи от автобусов пяти лучшим водителям предприятия. Новые машины обрели своих хозяев, которые сразу же освоились на новом рабочем месте.

Церемония завершилась освящением новых машин. Настоятель Кафедрального Собора г. Солигорска, протоирей Григорий Беляцкий прочел молитву и обошел пополнение автопарка с освященной водой.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.