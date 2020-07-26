Игорь Сергеенко посетил Волковысский район

Источник материала: Новости Волковыска

Игорь Сергеенко ознакомился в целом с развитием региона, работой нескольких предприятий различных форм собственности, пообщался с их коллективами, сообщает БЕЛТА.

«Сегодня видно, что Волковысский район живет, трудится и динамично развивается. И в регионе, и на предприятиях выполняются все социальные стандарты. Да, возникают различные вопросы: людей, например, волнуют темы благоустройства, состояния местных дорог, строительства спортивных объектов. Важно, что руководство района видит проблемы, вникает в нужды людей, держит руку на пульсе», - отметил Игорь Сергеенко.

Часть вопросов будет снята в ближайшее время, часть - в следующем году. Например, запланировано комплексное благоустройство поселка городского типа Красносельский, открытие там бани.





Игорь Сергеенко отметил, что динамично развивается и сельское хозяйство региона. В этом году более чем на 10% возросло производство молока, хорошие перспективы по заготовке кормов, получен и высокий урожай рапса. С работой отрасли Игорь Сергеенко ознакомился на примере ОАО «Хатьковцы», где принял участие в «Зажинках», традиционно предваряющих ответственный этап уборки зерновых. Он в поле пообщался с механизаторами, водителями, другими работниками хозяйства. Виды на урожай хорошие, поэтому, подчеркнул глава Администрации Президента, важно убрать зерновые вовремя и без потерь.





Также Игорь Сергеенко побывал в расположенном в Волковыске ИООО «Бел-ОБСТ» - одном из крупнейших в стране производителей фруктово-ягодных наполнителей.



