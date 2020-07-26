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Самолет упал на проезжую часть в Бразилии (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В бразильском муниципалитете Гуабируба самолет упал на автодорогу. Два человека были госпитализированы. Об этом
Крушение легкомоторного самолета произошло 25 июля. Падение судна пришлось на улицу с оживленным движением. Также недалеко от места аварии прогуливалась девушка.
На борту находились сотрудник местного аэродрома и потенциальный покупатель судна. Это был тестовый полет. Мужчин 33 и 35 лет госпитализировали с множественными ссадинами. У одного из них – подозрение на перелом челюсти.
Фото: Diego Colombi/Divulgação
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В бразильском муниципалитете Гуабируба самолет упал на автодорогу. Два человека были госпитализированы. Об этом сообщает О Мunicipio. Крушение легкомоторного...
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