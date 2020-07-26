Самолет упал на проезжую часть в Бразилии (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В бразильском муниципалитете Гуабируба самолет упал на автодорогу. Два человека были госпитализированы. Об этом сообщает О Мunicipio.





Крушение легкомоторного самолета произошло 25 июля. Падение судна пришлось на улицу с оживленным движением. Также недалеко от места аварии прогуливалась девушка.

На борту находились сотрудник местного аэродрома и потенциальный покупатель судна. Это был тестовый полет. Мужчин 33 и 35 лет госпитализировали с множественными ссадинами. У одного из них – подозрение на перелом челюсти.

Фото: Diego Colombi/Divulgação

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