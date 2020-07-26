В чемпионате Беларуси по футболу проходят матчи 19 тура

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу – матчи 19 тура. «Ислочь» обыграла действующего чемпиона страны – брестское «Динамо» – 2:0. Оба гола в активе Николая Януша.

«Белшина» на своем поле минимально уступила гродненскому «Неману» – 0:1. Единственный мяч на счету полузащитника Гегама Кадимяна. Таким образом, беспроигрышная серия «Немана» длится десять матчей. Минское «Динамо» с таким же счетом обыграло «Городею» – 1:0. Победный мяч провел Владимир Хващинский. Для него этот гол – первый после возвращения в «Динамо». Столичный клуб набирает 30 очков и перемещается на 4-ю строчку в турнирной таблице.

Лидеры чемпионата матчи 19 тура проведут сегодня. Солигорский «Шахтер» примет на своем стадионе «Смолевичи», БАТЭ на поле «Борисов-арены» сразится с «Минском», а столичный «Энергетик-БГУ» в Молодечно ждет в гости жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram