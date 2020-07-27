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«Девчата боевые попались». Виталий Кутузов - о выборах в Беларуси

27.07.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший футболист сборной Беларуси и «Милана» Виталий Кутузов высказался в сториз Instagram о президентских выборах.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

 — Кто будет президентом после девятого августа?

— Ну, не факт, что девятого. Я не особо знаю регламент, но вроде есть второй тур. Девчата боевые попались! — написал Кутузов.

Виталий Кутузов — один из лучших форвардов в истории сборной Беларуси. Он выступал за БАТЭ, «Милан», лиссабонский «Спортинг», «Парму, «Пизу», «Сампдорию», «Бари» и «Авеллино».

В составе сборной провел 52 матча, забив 13 голов.

 
 
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Бывший футболист сборной Беларуси и «Милана» Виталий Кутузов высказался в сториз Instagram о президентских выборах.
 
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