Траволта намерен уйти из кино

Источник материала: ОНТ

Голливудский актер Джон Траволта намерен завершить актерскую карьеру после гибели своей супруги Келли Престон, сообщает Gossip Cop.

Жена артиста скончалась в июле от рака груди, с которым боролась в течение двух лет.

Ее смерть стала большим ударом для Траволты, а также детей пары. Тогда он заявил, что возьмет перерыв в карьере.

Теперь зарубежные источники СМИ, что актер все-таки решил навсегда уйти из кинематографа, чтобы посвящать все свое время детям.

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