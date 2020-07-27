|
Траволта намерен уйти из кино
Источник материала: ОНТ
Голливудский актер Джон Траволта намерен завершить актерскую карьеру после гибели своей супруги Келли Престон,
Жена артиста скончалась в июле от рака груди, с которым боролась в течение двух лет.
Ее смерть стала большим ударом для Траволты, а также детей пары. Тогда он заявил, что возьмет перерыв в карьере.
Теперь зарубежные источники СМИ, что актер все-таки решил навсегда уйти из кинематографа, чтобы посвящать все свое время детям.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голливудский актер Джон Траволта намерен завершить актерскую карьеру после гибели своей супруги Келли Престон, сообщает Gossip Cop. Жена артиста скончалась в июле от...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)