Уборочная-2020: лучший результат – у аграриев Брестской области

Источник материала: ОНТ

С полей уже собрали свыше полутора миллионов тонн зерна.

Лучший результат показывают аграрии Брестской области. За ними следует Гомельская. На третьем месте – Гродненский регион. Дальше идут Минская, Могилевская области. Замыкает эстафету Витебщина. Но это, по сути, только начало летней кампании: убрано около пятой части площадей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram