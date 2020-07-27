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Уборочная-2020: лучший результат – у аграриев Брестской области
Источник материала: ОНТ
С полей уже собрали свыше полутора миллионов тонн зерна.
Лучший результат показывают аграрии Брестской области. За ними следует Гомельская. На третьем месте – Гродненский регион. Дальше идут Минская, Могилевская области. Замыкает эстафету Витебщина. Но это, по сути, только начало летней кампании: убрано около пятой части площадей.
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С полей уже собрали свыше полутора миллионов тонн зерна. Лучший результат показывают аграрии Брестской области. За ними следует Гомельская. На третьем месте –...
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