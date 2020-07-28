Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Несколько фактов хищения топлива из сельхозтехники выявили правоохранители в Могилевской области В первом случае в Горецком районе борцы с экономическими преступлениями задержали водителя сельхозпредприятия. 54-летний мужчина пытался похитить 224 литра...

В первом случае в Горецком районе борцы с экономическими преступлениями задержали водителя сельхозпредприятия. 54-летний мужчина пытался похитить 224 литра бензина, 18 литров моторного масло, а также охлаждающую и гидравлическую жидкости на 1200 рублей. А в Костюковичском районе механизатор слил 400 литров горючего с трактора, на котором работал