ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Несколько фактов хищения топлива из сельхозтехники выявили правоохранители в Могилевской области

28.07.2020 10:00 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В первом случае в Горецком районе борцы с экономическими преступлениями задержали  водителя сельхозпредприятия. 54-летний  мужчина пытался похитить 224 литра бензина, 18 литров моторного масло, а также охлаждающую и гидравлическую жидкости на 1200 рублей. А в Костюковичском районе механизатор слил 400 литров горючего с трактора, на котором работал

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первом случае в Горецком районе борцы с экономическими преступлениями задержали  водителя сельхозпредприятия. 54-летний  мужчина пытался похитить 224 литра...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске милиционеры изъяли из банкомата шиммер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика