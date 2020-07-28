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С приставкой «электро». Перспективы развития электрического транспорта в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусскими учеными была создана фактически новая научная школа, наработаны компетенции, благодаря которым, если не все, то многие задачи в области электротранспорта сегодня подвластны нашим специалистам, рассказали в проекте «Сделано».
Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра НАН Беларуси:
В Академии наук сегодня также работают над созданием комбайнов по заливке льда и коммунальной техники с электроприводом.
А что касается легкого электротранспорта, то одним из первых осваивать его начал «Приборостроительный завод Оптрон». Сегодня предприятие имеет целую линейку опытных образцов: от электросамоката до электромотоцикла.
Белорусские ученые ведут разработки в сфере литий-ионных батарей. Электротехнологии применяют и при создании беспилотных летательных аппаратов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Развитие электротранспорта – национальный приоритет. По оптимистичным прогнозам ученых, к 2025 году в стране будет примерно 100 тысяч владельцев электрокаров. На такую перспективу в Беларуси многое уже сделано. Движение на завтра – по пути экологичности.
Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Иван Боровой, Геннадий Челей
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Новости Беларуси. Белорусскими учеными была создана фактически новая научная школа, наработаны компетенции, благодаря которым, если не все, то многие задачи в...
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