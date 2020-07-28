Ученые назвали дату наступления нового ледникового периода

Источник материала: ОНТ

Исследователь-климатолог из Токийского университета профессор Масаюки Икэда назвал сроки наступления нового ледникового периода на Земле. Об этом со ссылкой на ученого сообщает РИА Новости.

Икэда и его коллеги провели исследование влияние муссонов на климат планеты 10 млн лет назад. В ходе работы исследователи опирались на теорию сербского инженера Милутина Миланковича, который связал колебания количества солнечных света и радиации с изменением угла наклона оси Земли к плоскости орбиты. Именно на основании данной теории они и пришли к выводу о том, что новое оледенение наступит через 100 тыс. лет, однако человеческий фактор может оказать существенное влияние на эти сроки. В частности, важным фактором является содержание углекислого газа в атмосфере Земли.

Согласно результатам работы, в данный момент на Земле сформировался примерно тот же климат, что и 10 млн лет тому назад, поскольку планета находится на пике 10-миллионного цикла. Основными чертами данного цикла является прохладный интенсивно-муссонный климат, а также низкая концентрация углекислого газа в атмосфере. В сове время такой климат привел к существенному увеличению размеров динозавров, а так же их широкому расселению по планете.

Теперь же, как отметил исследователь, основной задачей ученых станет изучение влияния этих климатических циклов на процессы эволюции динозавров, а также млекопитающих животных и растений. По мнению Икаэды, исходя из этого можно будет назвать более точные сроки наступления нового оледенения.

Фото: pixabay

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