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Вильнюсский «Жальгирис» стал победителем в чемпионате Литвы

29.07.2020 13:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вильнюсский «Жальгирис» стал победителем в чемпионате Литвы

Вильнюсский «Жальгирис» под руководством белорусского тренера Алексея Баги одержал очередную победу в чемпионате Литвы. 

«Жальгирис» в гостях обыграл «Паневежис» — 2:1. Подопечные Баги оба мяча забили в начале второго тайма. Отличились: француз Уго Видмонт и румынский полузащитник Ливиу Антал. Основной конкурент «Жальгириса» — «Судува» победила «Ритеряй» со счетом 2:1. Сейчас «Судува» идет на первом месте, набрав 29 очков. У команды белорусского специалиста — 36 очков после 12 туров. 

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Вильнюсский «Жальгирис» под руководством белорусского тренера Алексея Баги одержал очередную победу в чемпионате Литвы.  «Жальгирис» в гостях обыграл...
 
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