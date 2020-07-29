Вильнюсский «Жальгирис» стал победителем в чемпионате Литвы

Источник материала: ОНТ

Вильнюсский «Жальгирис» под руководством белорусского тренера Алексея Баги одержал очередную победу в чемпионате Литвы.

«Жальгирис» в гостях обыграл «Паневежис» — 2:1. Подопечные Баги оба мяча забили в начале второго тайма. Отличились: француз Уго Видмонт и румынский полузащитник Ливиу Антал. Основной конкурент «Жальгириса» — «Судува» победила «Ритеряй» со счетом 2:1. Сейчас «Судува» идет на первом месте, набрав 29 очков. У команды белорусского специалиста — 36 очков после 12 туров.

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