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Вильнюсский «Жальгирис» стал победителем в чемпионате Литвы
Источник материала: ОНТ
Вильнюсский «Жальгирис» под руководством белорусского тренера Алексея Баги одержал очередную победу в чемпионате Литвы.
«Жальгирис» в гостях обыграл «Паневежис» — 2:1. Подопечные Баги оба мяча забили в начале второго тайма. Отличились: француз Уго Видмонт и румынский полузащитник Ливиу Антал. Основной конкурент «Жальгириса» — «Судува» победила «Ритеряй» со счетом 2:1. Сейчас «Судува» идет на первом месте, набрав 29 очков. У команды белорусского специалиста — 36 очков после 12 туров.
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Вильнюсский «Жальгирис» под руководством белорусского тренера Алексея Баги одержал очередную победу в чемпионате Литвы. «Жальгирис» в гостях обыграл...
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