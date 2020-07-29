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Нерешительный пёс так и не решил, хочет ли он купаться
Источник материала: ОНТ
Нерешительный пёс по кличке Тор так и не решил, хочет ли он купаться в надувном бассейне. Забавное видео размещено на YouTube.
Собака запрыгивает на край бассейна и, кажется, вот-вот поплывет. Но не тут-то было! Тор балансирует на краешке и никак не может определиться: совершать заплыв или просто попить водички.
Такие сцены иногда повторяются и очень веселят хозяев. Правда, есть и минус в баловстве Тора – он выпускает воду из бассейна.
Фото:
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Нерешительный пёс по кличке Тор так и не решил, хочет ли он купаться в надувном бассейне. Забавное видео размещено на YouTube. Собака запрыгивает на край бассейна и,...
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