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Нерешительный пёс так и не решил, хочет ли он купаться

29.07.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нерешительный пёс так и не решил, хочет ли он купаться

Нерешительный пёс по кличке Тор так и не решил, хочет ли он купаться в надувном бассейне. Забавное видео размещено на YouTube.


Собака запрыгивает  на край бассейна и, кажется, вот-вот поплывет. Но не тут-то было! Тор балансирует на краешке и никак не может определиться: совершать заплыв или просто попить водички.

Такие сцены иногда повторяются и очень веселят хозяев. Правда, есть и минус в баловстве Тора – он выпускает воду из бассейна.

Фото: cameralabs.org

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Нерешительный пёс по кличке Тор так и не решил, хочет ли он купаться в надувном бассейне. Забавное видео размещено на YouTube. Собака запрыгивает  на край бассейна и,...
 
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