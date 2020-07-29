Раскрыты оскорбления Меган Маркл со стороны членов королевской семьи и слуг

Источник материала: ОНТ

Супругу принца Гарри Меган Маркл постоянно оскорбляли за спиной, пока она жила во дворце, пишет The Mirror со ссылкой на книгу «В поисках свободы» о жизни Меган Маркл и принца Гарри. Она выйдет в свет в августе.

Книгу написали журналисты Омид Скоби и Каролин Дюран. Она раскрыли несколько неприятных прозвищ, которые родственники принца Гарри и слуги придумали для герцогини Сассекской.

К примеру, один из старших членов королевской семьи называл Маркл, которая до свадьбы с принцем играла в сериале «актриской Гарри». Еще один родственник заявил, что герцогиня «привезла слишком много багажа», имея ввиду то, что Маркл уже была замужем.

Более того, сотрудники Кенсингтонского дворца между собой называли жену принца Гарри «герцогиней сложность» из-за ее сложного характера и требовательности.

Некоторые слуги возмущалась, что им пришлось работать на «актрису из сериала на кабельном телевидении». Сообщается также, что один из придворных сказал, что не доверяет Маркл.

Также, по словам авторов книги, герцогиня Сассекская очень переживала из-за проявлений расизма и сексизма.

Как утверждают создатели книги, принц Гарри видел это предвзятое отношение окружающих к своей жене и пробовал защитить ее от нападок. Особенно агрессивно к Маркл был настроен брат Гарри принц Уильям, который однажды сказал ему не жениться, а «подождать и узнать эту девочку получше». Когда же принц Гарри заявлял родственникам, что они несправедливо относятся к Меган, то те в ответ называли его чрезмерно чувствительным.

Фото: Getty Images

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram