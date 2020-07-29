Спортплощадки и квартиры-студии. В Бресте появится новый жилой квартал

Источник материала: Tut.by

Жилой квартал «Белый город» планируют построить в районе Ковельского шоссе и улицы Краснознаменной, сообщает журнал «Бинокль» .



Фото: Бинокль

Концепция проекта — создать благоприятную городскую среду, свободную от цветовых раздражителей. Центральный дом — 16-этажка, которая выходит фасадом на перекресток улиц Краснознаменной и Ковельского шоссе. У остальных трех зданий высота меньше — 10 этажей.

На верхних этажах планируют разместить в том числе и квартиры-студии. Будущим застройщикам, кроме возведения домов, нужно будет благоустроить и озеленить территорию, построить детскую и спортивную площадки, оборудовать парковки.

Судьба проекта решится во время общественных обсуждений, которые пройдут с 3 по 27 августа. После этого пройдет градостроительный совет, на котором примут окончательное решение по кварталу.





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