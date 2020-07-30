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На японском острове Хонсю ливни затопили около 500 тысяч домов

30.07.2020 14:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На японском острове Хонсю ливни затопили около 500 тысяч домов

Полтысячи домов оказались в зоне наводнения на японском острове Хонсю. К разливу рек привели ливни.

Затоплено несколько жилых районов. Жителей успели эвакуировать, никто не пострадал. Однако возникли перебои с чистой водой. Сильные дожди в разных районах страны идут весь июль. Наибольший ущерб нанесён острову Кюсю. Там в результате оползней и наводнений в начале месяца погибли почти 80 человек, повреждены 12 тысяч домов.

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Полтысячи домов оказались в зоне наводнения на японском острове Хонсю. К разливу рек привели ливни. Затоплено несколько жилых районов. Жителей успели...
 
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