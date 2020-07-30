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МВД просит белорусов своевременно сообщать о подозрительных лицах и предметах
Источник материала: ОНТ
Министерство внутренних дел страны просит белорусов и гостей страны своевременно сообщать ведомству о появлении в населенных пунктах страны и возле них подозрительных лиц и предметов. Об этом
Правоохранители уже принимают исчерпывающие меры для обеспечения безопасности белорусских граждан, в том числе при проведении общественно-политических мероприятий.
МВД также благодарит неравнодушных жителей страны, уже проявивших бдительность и вовремя проинформировавших правоохранителей о подозрительных лицах. В частности, речь о боевиках иностранной частной военной компании Вагнера, задержанных 29 июля под Минском. Ранее сообщалось, что боевики приехали в Беларусь в целях дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Фото: БелТА
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Министерство внутренних дел страны просит белорусов и гостей страны своевременно сообщать ведомству о появлении в населенных пунктах страны и возле них...
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