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МВД просит белорусов своевременно сообщать о подозрительных лицах и предметах

30.07.2020 20:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МВД просит белорусов своевременно сообщать о подозрительных лицах и предметах

Министерство внутренних дел страны просит белорусов и гостей страны своевременно сообщать ведомству о появлении в населенных пунктах страны и возле них подозрительных лиц и предметов. Об этом сообщает корреспондент БелТА со ссылкой на пресс-службу МВД.

Правоохранители уже принимают исчерпывающие меры для обеспечения безопасности белорусских граждан, в том числе при проведении общественно-политических мероприятий.

МВД также благодарит неравнодушных жителей страны, уже проявивших бдительность и вовремя проинформировавших правоохранителей о подозрительных лицах. В частности, речь о боевиках иностранной частной военной компании Вагнера, задержанных 29 июля под Минском. Ранее сообщалось, что боевики приехали в Беларусь в целях дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.



Фото: БелТА

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Министерство внутренних дел страны просит белорусов и гостей страны своевременно сообщать ведомству о появлении в населенных пунктах страны и возле них...
 
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