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ГАИ проводит Единый день безопасности дорожного движения

31.07.2020 08:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГАИ проводит Единый день безопасности дорожного движения

Чем ближе к выходным, тем больше необходимо внимания на дороге. Госавтоинспекция отмечает: уже в пятницу сосредоточенность водителей снижается, что становится причиной так называемых «ДТП на ровном месте»

Чаще всего это связано с неправильным выбором скорости. По статистике каждая четвертая авария на дороге происходит по этой причине. Сегодня по всей Беларуси пройдет Единый день безопасности дорожного движения. Главное направление профилактики – скорость. Чем она выше, тем меньше у водителя времени принять правильное решение на трассе и избежать аварии. 

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Чем ближе к выходным, тем больше необходимо внимания на дороге. Госавтоинспекция отмечает: уже в пятницу сосредоточенность водителей снижается, что становится...
 
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