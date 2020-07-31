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Подготовится к школе детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, может каждый

31.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Приближается 1 сентября — долгожданный праздник знаний и приятный повод для доброго дела. Ежегодно в нашем районе проходит акция по подготовке детей к школе. Цель акции — помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к новому учебному году.

Обращаемся  к жителям нашего города и района, профсоюзным организациям, предприятиям, индивидуальным предпринимателям, общественным и благотворительным организациям с просьбой принять участие в благотворительной акции. С благодарностью примем школьные принадлежности, альбомы для рисования, краски, наборы для творчества, карандаши, фломастеры, пластилин и прочие канцелярские принадлежности и вещи, необходимые школьнику, по адресу: г. Несвиж, ул. Слуцкая, д. 37,       к. 30. Своим вниманием вы поможете воспитанникам детского социального приюта, семьям, которые испытывают трудности в подготовке детей к школе, начать новый учебный год в атмосфере добра и творчества. Давайте вместе поможем сделать День знаний радостным и ярким событием для ребят.

Получить интересующую информацию об участии в акции и распределении помощи можно по телефонам: 2-23-80, 2-18-24.

ГУО «Несвижский

районный социально-

педагогический центр».


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Приближается 1 сентября — долгожданный праздник знаний и приятный повод для доброго дела. Ежегодно в нашем районе проходит акция по
 
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