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Глава МИД Украины пригласил Беларусь в "Люблинский треугольник"

03.08.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил своего белорусского коллегу Владимира Макея на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши в рамках инициативы "Люблинский треугольник". Об этом шла речь в телефонной беседе Кулебы и Макея, сообщила пресс-служба МИД Украины.




"Глава внешнеполитического ведомства Украины проинформировал белорусского коллегу о старте инициативы трех стран "Люблинский треугольник" и пригласил его в Киев в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши", – говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили ситуацию вокруг задержания белорусскими правоохранителями российских наемников из ЧВК "Вагнер".

Глава МИД Украины поблагодарил за оперативную передачу белорусской стороной списка задержанных и заверил, что он будет тщательно проработан компетентными органами Украины.

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс 28 июля в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника". 

Участники "треугольника" будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.
 
 
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил своего белорусского коллегу Владимира Макея на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши в...
 
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