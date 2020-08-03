Коммерсант: Сейчас Лукашенко для России намного хуже, чем самый прозападный оппозиционер

Александр Лукашенко обратится к народу 4 августа. Выступление белорусского президента ожидалось в понедельник, однако мероприятие перенесли на сутки.





Ъ FM ” Дмитрий Дризе считает, что обстановка в Беларуси серьезно обостряется. Официальный Минск объяснил такое решение исключительно техническими причинами. Так, пресс-служба главы государства опровергла сообщения об ухудшении его здоровья. Все это происходит на фоне многотысячных митингов белорусской оппозиции. Политический обозреватель “считает, что обстановка в Беларуси серьезно обостряется.





Ситуация в Беларуси постепенно становится все более непредсказуемой. Чем ближе к выборам, тем больше возрастает вероятность новых неприятных сюрпризов. Нельзя исключать раскрытия очередных заговоров, выявления террористических и других ячеек.





Помимо всего прочего, ходят слухи о пошатнувшемся здоровье Александра Лукашенко. Он якобы недавно перенес инфаркт. На том самом историческом заседании белорусского Совбеза, когда задерживали предполагаемых российских наемников, он появился с забинтованной рукой в районе запястья.





Затем было объявлено о переносе его обращения к народу и парламенту, правда, всего лишь на один день. Пресс-служба объяснила это чисто техническими вопросами.





Вроде бы слухи и слухи — все это возникает периодически. Однако в закрытом обществе от здоровья лидера и, как следствие, от его способности принимать адекватные решения напрямую зависит устойчивость всей властной конструкции, и тем более перед выборами.





Второй аспект — те самые российские наемники. За что их арестовали? Четкого ответа нет. Пусть они не летели в Стамбул, но где доказательства того, что они готовили переворот? Само по себе организованное проживание группы граждан в санатории преступлением не является. В этой связи появилась очередная порция слухов о том, что за задержанием «вагнеровцев» стоят якобы китайские компании, которые конкурируют с российскими коллегами в Африке.





Сложно к этому относиться всерьез, тем не менее, появление разных, порой совершенно невероятных версий в очередной раз подтверждает указанную выше деградацию обстановки.





И наконец, остается больной вопрос относительно выдачи ряда задержанных россиян Украине. Случится это или нет, непонятно. Но это хорошая возможность для политического шантажа. Москва будет вынуждена жестко реагировать, но как, не совсем ясно — не войной же идти на соседа. Но в любом случае это чревато дальнейшим беспрецедентным ухудшением отношений между двумя братскими странами.





Похоже, мы больше не союзники. По крайней мере, лично с Александром Григорьевичем очень сложно иметь дело. Это и раньше было нелегко, а сейчас трудно себе представить, как строить дальнейшие отношения. Вывод напрашивается сам собой: сейчас Лукашенко для России намного хуже, чем даже самый прозападный оппозиционер. В последний год-два его пытались воспитывать и даже жестко давили, лишали доходов.









Закончилось это тем, что он просто взял и объявил Россию своим главным врагом. И пытается объявить себя главным защитником Запада от притязаний бывшей империи.





Тем временем кандидат от оппозиции Светлана Тихановская собирает многотысячные митинги. В минувший четверг в Минске, по разным данным, собралось до 60 тыс. человек. И в провинции также собирается немалое число участников, даже несмотря на внезапные ремонты тротуаров и иные технические мероприятия.





Беда Лукашенко в том, что он не может уйти, по понятным причинам. Поэтому происходящее сейчас — это цветочки. Ягодки впереди.



