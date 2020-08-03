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США перебросили к границе с Беларусью 9 вертолетов Apache и Black Hawk

03.08.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На очереди — батальон военных

На полигоне рядом с населенным пунктом Пабраде в Литве заметили 9 вертолетов американских ВВС. Затем боевые вертолеты Apache и Black Hawk заметили над Вильнюсом.

Полигон располагается у самой границы с Беларусью — примерно в 10-15 километров.

«Представители литовской армии, с которыми связалась редакция, пояснили, что на полигон в Пабраде для участия в учениях прошли семь американских вертолетов Apache и два вертолета Black Hawk», — сообщила литовская радиостанция lrt.

Откуда в Литву прибыли вертолеты, не уточняется.

Ранее в июле стало известно, что США планируют развернуть в Литве больше своих военных. Об этом заявил министр армии США Райан Маккарти во время своего визита в Вильнюс 17 июля.

По его словам, батальон американских войск прибудет в Литву из Польши через несколько месяцев, другое подразделение будет направлено непосредственно из США для обучения в 2022 году. Литва — одна из девяти стран-членов НАТО, которые тратят на оборону не менее 2% ВВП.

«Мы намерены продолжить развертывание в Литве. Из чего вооруженные силы обеих наших стран могут извлечь взаимную выгоду. Этот уровень сотрудничества, подготовки кадров, безопасности и, в конечном счете, стабильности стал возможным благодаря обязательству Литвы инвестировать более 2 % ВВП», — заявил командующий армией США.
 
 
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